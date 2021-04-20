Президент России Владимир Путин согласился выступить на климатическом саммите, который организует администрация президента США Джо Байдена.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте такжеWashington Post: Байден оказал услугу "деду в бункере" Путину, когда назвал его убийцей
Так, онлайн-выступление Путина запланировано на 22 апреля.
«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорят в Кремле.
Напомним, Байден пригласил Путина и еще около 40 мировых лидеров на первые крупные переговоры его администрации по вопросам глобального климата. В то же время сделал он это незадолго после того, как назвал нынешнего президента РФ "убийцей".
Климатический саммит: что известно
- Саммит запланировали провести в онлайне 22-23 апреля. Американские власти рассчитывают, что эти переговоры помогут сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению выбросов и загрязнения атмосферы от сжигания ископаемого топлива.
- Проведение соответствующего саммита было одним из предвыборных обещаний Байдена.
- Как пишет Громадське со ссылкой на Associated Press, официальный представитель властей США на правах анонимности рассказал, что список приглашенных включает «ключевых игроков», а с некоторыми из них должны состояться «сложные и важные разговоры». Он также отметил, что этот саммит не только о результатах, но и о взаимодействии на уровне лидеров. Таким образом США пытаются послать сигнал о серьезности своих намерений. В частности, Штаты планируют объявить об амбициозных целях сокращения выбросов и надеются, что другие страны присоединятся к ним.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram