Так, онлайн-выступление Путина запланировано на 22 апреля.

Президент России Владимир Путин согласился выступить на климатическом саммите, который организует администрация президента США Джо Байдена.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Так, онлайн-выступление Путина запланировано на 22 апреля.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорят в Кремле.

Напомним, Байден пригласил Путина и еще около 40 мировых лидеров на первые крупные переговоры его администрации по вопросам глобального климата. В то же время сделал он это незадолго после того, как назвал нынешнего президента РФ "убийцей".

Климатический саммит: что известно

Саммит запланировали провести в онлайне 22-23 апреля. Американские власти рассчитывают, что эти переговоры помогут сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению выбросов и загрязнения атмосферы от сжигания ископаемого топлива.

Проведение соответствующего саммита было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Как пишет Громадське со ссылкой на Associated Press, официальный представитель властей США на правах анонимности рассказал, что список приглашенных включает «ключевых игроков», а с некоторыми из них должны состояться «сложные и важные разговоры». Он также отметил, что этот саммит не только о результатах, но и о взаимодействии на уровне лидеров. Таким образом США пытаются послать сигнал о серьезности своих намерений. В частности, Штаты планируют объявить об амбициозных целях сокращения выбросов и надеются, что другие страны присоединятся к ним.

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Автор: Виктория Гордиенко