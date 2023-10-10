Диктатор неожиданно вспомнил о решении Совета Безопасности ООН в отношении Палестины.

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал войну Израилю и ХАМАС.

Как сообщают пропагандистские СМИ, во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани Путин назвал эту войну "ярким примером провала политики США".

По словам диктатора, США в своей политике на Ближнем Востоке якобы игнорировали интересы палестинского народа.

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"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего-реализации решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", - заявил Путин.

Война в Израиле - главные новости

Утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

В ХАМАС говорят, что сами были удивлены такому "успеху" своего нападения, ведь ожидали значительно более активного сопротивления Израиля с самого начала. Также там заявили, что о планах нападения на Израиль знали лишь 6 топ-руководителей группировки.

После зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию поселений возле зоны конфликта, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться.

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