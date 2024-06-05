Вчера российские СМИ заявили, что Путин начал появляться на публике в бронежилете.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны заявили, что глава Кремля Владимир Путин или его двойники уже давно начали надевать бронежилеты на публичные мероприятия.

Об этом АрмияInform сообщил представитель ГУР капитан Андрей Юсов. "Человек, похожий на Путина, регулярно его использует, по крайней мере, последние 5 лет", - заявил он.

Путин в бронежилете

4 июня российские СМИ заявили, что Путин начал появляться на публике в бронежилете.

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По их информации, спецслужбы РФ усилили и до того беспрецедентно высокий уровень охраны российского диктатора. В частности, на мероприятиях, проходящих на открытом воздухе, отметило The Moscow Times со ссылкой на два российских чиновника, близких к Кремлю. Собеседник издания, который неоднократно лично видел Путина во время публичных мероприятий, отметил, что диктатор начал носить бронежилет еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

"В этом году 9 мая во время парада начальник абсолютно точно был в скрытом бронежилете...", - сказал один из российских чиновников.

Официально у Путина отрицают необходимость повышения мер безопасности для российского президента.

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