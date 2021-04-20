Канцлер Германии заявила, что критикует Путина, но не сказала, является ли президент РФ "убийцей"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что критикует президента Российской Федерации Владимира Путина, но не сказала, является ли он "убийцей".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время ее онлайн-выступления на заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Так, член постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко спросил у Меркель, считает ли она Путина убийцей.

«Что касается Владимира Путина, я скажу это своими словами. Когда речь идет о критике в его адрес, то я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что я считаю неприемлемым в плане прав человека в России», - ответила канцлер.

Она уточнила, что это касается дела осужденного в России Алексея Навального, а также многих других вопросов, связанных с правами человека, которые она может поднимать в диалоге с властями РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Байден в интервью телеканалу ABC News согласился с утверждением, что президент Путин является убийцей.

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Автор: Виталий Саенко