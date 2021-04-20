Меркель рассказала, что критикует Путина, в том числе в личном общении / фото REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что критикует президента Российской Федерации Владимира Путина, но не сказала, является ли он "убийцей".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время ее онлайн-выступления на заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Так, член постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко спросил у Меркель, считает ли она Путина убийцей.

«Что касается Владимира Путина, я скажу это своими словами. Когда речь идет о критике в его адрес, то я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что я считаю неприемлемым в плане прав человека в России», - ответила канцлер.

Она уточнила, что это касается дела осужденного в России Алексея Навального, а также многих других вопросов, связанных с правами человека, которые она может поднимать в диалоге с властями РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Байден в интервью телеканалу ABC News согласился с утверждением, что президент Путин является убийцей.

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Автор: Виталий Саенко