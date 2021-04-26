Военнообязанных призывают для прохождения сборов в вооруженных силах и органах федеральной безопасности.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.

Указ подписан сегодня и обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

“Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной безопасности”, - сказано в документе.

Правительству страны и соответствующим государственным органам поручено обеспечить эти мероприятия.

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Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершит внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступит с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Инна Андалицкая