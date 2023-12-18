Она уверена, что Путину необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность после введения чрезвычайных мер.

Экономика России, похоже, находится на подъеме даже спустя 21 месяц после начала войны на Украине. Но за кулисами президент России Владимир Путин пытается решить сложную "трилемму", поскольку экономика страны приближается к 2024 году, сказала Александра Прокопенко, бывший сотрудник центрального банка.

"На данный момент экономика выглядит устойчивой. Но похоже, что Путин управляет ею так же, как он управляет своей яхтой, как будто это ледокол. Но это не так", - сказала Прокопенко, бывший советник Банка России.

Прокопенко, которая сейчас является научным сотрудником Российского Евразийского центра Карнеги, объяснила это тем, что Путину нужно было обсудить три ключевых вопроса.

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Во-первых, она сказал, что российскому лидеру пришлось продолжать тратить деньги на войну в Украине, чтобы поддерживать экономический рост. Россия сообщила о росте ВВП на 5,5% в третьем квартале этого года, обратив вспять спад на 3,5% за тот же период прошлого года.

"Нынешние темпы роста ВВП обусловлены главным образом этими военными расходами, что по сути означает, что как только российское государство прекратит расходы на войну, рост остановится или значительно замедлится", - добавила Прокопенко.

Она сказала, что, поскольку экономический рост вызовет инфляцию, центральному банку страны необходимо поддерживать высокие процентные ставки, чтобы сдержать рост цен во время войны. В пятницу центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 16% в пятый раз подряд.

Прокопенко заявила, что Путину также приходилось сохранять видимость, которую он все еще создавал, потому что у него был социальный контракт с народом, согласно которому "все идет по плану". Путин баллотируется на пятый срок на мартовских президентских выборах в России, на которых он почти наверняка победит.

Она уверена, что Путину также необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность после введения чрезвычайных мер, таких как контроль за движением капитала и нарушения бюджетного правила страны, чтобы поддержать слабеющий рубль.

"Отказ от этих институтов означает, что в будущем финансовому руководству, Кремлю и Путину будет сложнее справляться с будущими потрясениями", - сказала Прокопенко.

Хотя администрации Путина удалось сохранить розовый фасад российской экономики, официальную экономическую статистику страны практически невозможно проверить, а отчеты предполагают, что большая часть экономического роста страны обусловлена огромными военными и государственными расходами.

Прокопенка также привела ключевой количественный сигнал о том, что российская экономика не совсем такая, какой ее преподносят.

"В следующем году ключевая ставка будет двузначной. Это также признак того, что экономика нездорова". Если у вас здоровая экономика и умеренный, устойчивый рост, вам не нужна двузначная ключевая ставка. Вам не нужны такие дорогостоящие деньги внутри экономики", - добавила она.

Ситуация в путинской России

Для действующего президента России Владимира Путина победа на предстоящих выборах, вероятно, будет легкой, поскольку его единоличное господство на политической сцене РФ фактически обеспечило ему еще один шестилетний срок. Об этом говорится в материале Associated Press.

В то же время, по мнению авторов, еще более сложными будут тернистые вызовы, которые ждут впереди. Так, зашедшая в тупик война в Украине, непоколебимое давление Запада, усиливающее экономические проблемы России и обострение внутренней борьбы среди правящей элиты "будут давить на следующую каденцию Путина и подорвут его обещания стабильности".

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