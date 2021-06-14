Он ответил цитатой из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок".

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения России в хакерских атаках на различные ведомства США.

Интервью опубликовано на сайте NBC.

Журналист Кир Симмонс напомнил Путину, что Россию часто обвиняют в кибератаках на американские объекты и вмешательстве в выборы.

"Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" - спросил он.

Читайте такжеПутин рассказал о своем преемнике на посту президента РФВ ответ Путин сказал, что это бездоказательные обвинения.

"Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но, где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит? Но это же просто разговор, ни о чем. Хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская