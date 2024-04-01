Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

Владимир Путин может назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим Ленинградским военным округом, который проходит вдоль северо-восточной границы НАТО.

Издание Newsweek пишет, что после того как Путин в феврале подписал новые военные указы о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, один из американских аналитических центров посчитал, что этот шаг свидетельствует о его подготовке к возможной крупномасштабной войне с НАТО в будущем.

Ленинградский военный округ, дислоцированный вблизи Финляндии и стран Балтии - членов НАТО, является ключевым компонентом российских вооруженных сил, контролирующим часть оборонной стратегии страны в западном регионе России. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль.

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До октября 2022 года Лапин занимал пост командующего Центральным военным округом, а в январе 2023 года был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Он попал в заголовки газет за то, что подвергся резкой критике со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова и ликвидированного главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за военные неудачи России на украинском фронте.

В ноябре 2022 года Кадыров призвал к немедленным "тактическим и кадровым изменениям". Он также назвал Лапина "некомпетентным" после того, как российские войска отступили от Лимана на востоке Донбасса в октябре 2022 года. Кадыров обвинил его в том, что его "покрывает сверху руководство Генштаба". Чеченский главарь также утверждал, что генерала не было в городе Лисичанске, когда он был захвачен его войсками.

Спустя несколько дней прокремлевские СМИ сообщили, что Лапин уволен.

В феврале Путин подписал указ об официальном воссоздании Ленинградского и Московского военных округов: Ленинградскому военному округу передается большая часть территории, ранее относившейся к Северному флоту, а Московскому военному округу - большая часть территории, ранее относившейся к Западному военному округу.

По оценке аналитического центра ISW, воссоздание Московского и Ленинградского военных округов "соответствует параллельным целям консолидации контроля над российскими операциями на Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовки к потенциальной будущей крупномасштабной конвенциональной войне против НАТО в долгосрочной перспективе".

Дело Лапина - главные новости

Александр Лапин руководил группировкой российских войск "Центр" в ходе вторжения России в Украину. В июле получил звание "Героя России". Также он наградил медалью Жукова своего сына, который таукже воевал против Украины.

Позже украинские правоохранители сообщили о подозрении командующему войсками центрального военного округа Вооруженных сил РФ, который руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Тогда генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о Лапине.

17 марта 2023 года в суд направили обвинительный акт в отношении командующего центрального военного округа России.

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