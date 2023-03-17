Он руководил военной операцией по попытке захвата территорий Черниговской, Сумской и Киевской областей.

В суд направлен обвинительный акт в отношении командующего центрального военного округа Российской Федерации Александра Лапина.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, не называя фамилию обвиняемого. "Расследованием установлено, что генерал-полковник Вооруженных сил РФ, возглавляя российскую группировку "центр", непосредственно участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Украины. Он руководил военной операцией по попытке захвата территорий Черниговской, Сумской и Киевской областей", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора отмечают, что с 24 февраля по 31 марта 2022 года, находясь в населенных пунктах Черниговщины, офицер РФ решал вопросы военного планирования и управления по боевому применению подчиненных ему подразделений российской группировки "центр". Он отдавал им приказы, координировал и контролировал их действия, обеспечивал продолжение ведения боевых действий, направленных на захват территорий трех областей.

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Отмечается, что в конце марта 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, он вручал государственные награды подчиненным военнослужащим РФ.

Обвинительный акт направлен по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Что известно о Лапине

Александр Лапин руководил группировкой российских войск "Центр" в ходе вторжения России в Украину. В июле получил звание "Героя России". Также он наградил медалью Жукова собственного сына, который участвовал в войне в Украине.

7 июля прошлого года правоохранители сообщили о подозрении командующему войсками центрального военного округа Вооруженных сил РФ, который руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Тогда генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о генерал-полковнике Александре Лапине.

Как сообщалось, генерал-полковник в течение февраля-марта 2022 года находился на территории села Тереховка Черниговского района и в одном из фермерских хозяйств обустроил себе командный пункт. Там он отдавал приказы о ведении боевых действий и контролировал их выполнение.

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