До конца октября 2022 года должность командующего группировкой российских войск "Центр" занимал генерал-полковник Александр Лапин.

Генерал Андрей Мордвичев сменил Александра Лапина на посту командующего оккупационными силами в Украине, сообщает ряд пропагандистских изданий.

Сообщается, что Мордвичев был командующим восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Российский генерал, в том числе, командовал войсками захватчиков, штурмовавших Мариуполь весной 2022 года.

В марте 2022 года СМИ заявляли о ликвидации Мордвичева в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке. Однако после этого на "Первом канале" показали видео встречи генерала с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже его гибель опровергли и сами СМИ.

Видео дня

До конца октября 2022 года должность командующего группировкой российских войск "Центр" занимал генерал-полковник Александр Лапин.

Кто такой Лапин - что известно о российском генерале

59-летний генерал Лапин руководил рашистами в Сирии, а летом 2022 года получал похвалу от Минобороны РФ за захват Лисичанска.

Также Лапин возглавлял российские войска, когда ВСУ организовали их оперативное окружение в Лимане. По мере хаотичного побега многие подразделения ВС РФ понесли большие потери - ВСУ огнем контролировали пути их отхода.

Главным критиком Лапина тогда выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший бросить генерала на горячий участок фронта. Кадырова поддержал и главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

После провала на Лиманском направлении Лапина отправили в отпуск. Рашистские "блогеры" распространяли "информацию" о его якобы "ликвидации".

В начале января Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск Вооруженных сил России.

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