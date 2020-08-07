Путин позвонил Лукашенко: в Кремле тут же заявили, что вопрос "вагнеровцев" будет решен
В Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что вопрос боевиков частной военной компании «Вагнера» будет урегулирован.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
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«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», - сказано в сообщении.
Отмечается, что проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан.
«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - отметили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.
Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.
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