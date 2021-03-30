Активные пользователи социальных сетей, которым доверяют тысячи людей, могут легко распространять как полезную информацию, так и дезинформацию

На протяжении всей истории пропаганда была оружием, которое применяли против войск врагов в рамках психологической войны. Но ее также интенсивно применяли для влияния на общественное мнение в нейтральных странах. Дома пропаганда играла важную роль для любых военных мероприятий.

В прошлом для этого использовали традиционные СМИ, такие как газеты и радио. Но теперь психологическая война "перешла" в интернет, - пишет Forbes.

Читайте такжеГермания является главной целью дезинформации России-доклад ЕСАналитический центр RAND Corporation в своем новом исследовании проанализировал использование Twitter и так называемых инфлюэнсеров в социальных сетях во время информационной войны между Россией и Украиной. После падения СССР российские политики пытались восстановить российское влияние на постсоветские страны. А с начала российско-украинской войны в 2014 году Москва лишь усилила свои меры для влияния на жителей Украины.

Не удивительно, что украинское население, которое говорит на русском языке или имеет русское происхождение, стало привлекательной целью для российской пропаганды. Если в прошлом для этого были нужны газеты и радиостанции, то сейчас Россия использует Twitter для распространения своей пропаганды.

Центр RAND Corporation вел свое исследование с 2018 года, анализируя русскоязычные страницы на Twitter из Восточной Европы. Аналитики выделили две большие и влиятельные группы: оди казались "проукраинской группой активистов", которые противостояли российскому влиянию и поддерживали демократию Украины, а другие - группой "пророссийских активистов", которые распространяли российский контент в социальных сетях и выступали против независимости украинского государства.

С помощью кампании, которая использовала рекламу в Twitter, исследователи смогли успешно нанять 146 проукраинских активистов, 66 пророссийских, также 1103 респондентов-представителей общего населения.

Читайте такжеFacebook заблокировал статьи росСМИ о задержании "украинских радикалов"Целью опроса было идентифицировать масштабы использования Twitter и других социальных сетей проукраинскими активистами, чтобы сдержать российское влияние в регионе.

Новый инструмент пропаганды-инфлюэнсеры

Использование инфлюэнсеров может увеличиваться в рамках мер психологической войны. Но именно социальные сети меняют то, как эти мероприятия проводятся.

"Социальные сети - это важное место для тех, кто хочет добиться политических целей или целей в сфере национальной безопасности. Подход на основе инфлюэнсеров к стратегическим коммуникационным кампаниям в США становятся все более распространенными. Чаще всего в этом контексте используют термин "техкамп", который говорит о тренировках для членов гражданского общества, чтобы помочь им более эффективно вести коммуникацию в социальных сетях", - сказал старший бихевиорист RAND Corporation Тодд Гелмус.

Такие меры уже были использованы для борьбы с мерами Москвы по ведению психологической войны.

"Например, в Латвии посольство США провело техкамп для избранных журналистов, которые живут в регионах, пострадавших от пропаганды России. Также в этом регионе ведутся усилия по определению и приданию силы инфлюэнсерам в социальных сетях, которые говорят на русском, но имеют паневропейские взгляды. И такие меры особенно распространены в кампаниях, нацеленных против насильственного экстремизма. Мы недавно оценили профинансированная США кампанию на Филиппинах, которая использовала такие тренировки и поддерживает в дальнейшем менторство для помощи гражданскому обществу в борьбе с экстремизмом онлайн", - пояснил эксперт.

Читайте также Der Spiegel: В соцсетях "диванные баталии" скоро будут вести лишь машины, обученные писать бред Инфлюэнсеры распространяют влияние и информацию / дезинформацию

Концепция использования влияния как политического инструмента не нова. Но ее важность будет увеличиваться, поскольку все больше людей по всему миру ищут нужную им информацию в интернете.

"Мы определенно должны ожидать такого типа использования. Подавляющее большинство людей получают информацию из интернета и социальных сетей, где также поддерживают связь с друзьями. Поэтому очень важно, чтобы США и союзники боролись с экстремизмом и иностранной дезинформацией на этих платформах", - сказал Гелмус.

Ключевой фактор - это "доверие", и здесь влияние может быть еще более мощным подобно мультипликатору силы.

"Сообщение в Twitter от правительства США не будет иметь такой же вес, как сообщения от родственников или друзей. Даже бренды знают, что онлайн-рекомендации от друзей более весомы, чем реклама. Поэтому стратегии на основе инфлюэнсеров или бренд-амбассадоров настолько важны для усиления аутентичных локальных голосов, которые говорят о ключевых темах", - отметил эксперт RAND.

Читайте такжеЛатвия запретила въезд скандальному Соловьеву из-за пропаганды нацизмаВ психологической войне это означает, что подготовка местных инфлюэнсеров должна происходить прозрачным образом. Они должны хотеть сами говорить о проблемах в социальных сетях. Они должны иметь свободу критиковать правительство и его политику. И им не должны платить за размещение определенного контента, разве что они прозрачно сообщают об этих платежах. Цель правительства - выстроить отношения с инфлюэнсерами и оказать им нужную поддержку.

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Перевод: Лесь Дымань