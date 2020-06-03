Трамп объяснил, что делал в бункере в разгар протестов

Американский президент уверяет, что не прятался ни от кого в специальном подземелье в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что "очень недолго" был в бункере под Белым домом в то время, как агенты тайной службы вели схватку с участниками протестов у здания администрации. Он настаивает, что ходил туда "для инспекции", а не из-за страха за свою безопасность.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на интервью американского президента для Fox News. Трамп заверил, что ходил в бункер в светлое время суток, когда правоохранители и демонстранты дрались перед Белым домом. На этой неделе газета New York Times сообщила, что Трамп провел по меньшей мере час в Президентском центре по чрезвычайным ситуациям. И это произошло в минувшую пятницу. Другие СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, тоже подтвердили этот эпизод.

В 2001 году во время терактов 11 сентября этот защищенное пространство под Белым домом использовал тогдашний вице-президент Дик Чейни. Потому что были опасения, что террористы могут направить еще один самолет на здание. С того времени бункер укрепили.

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"Я был там очень и очень недолго", - сказал Трамп в интервью, добавив, что вообще посещал бункер "дважды или трижды, но каждый раз ради инспекции".

"Туда приходится ходить, ведь однажды он может понадобиться. Я спустился, посмотрел на все. Это было днем. Проблем не было. А теперь я читаю об этом, будто это было какое-то большое событие. Проблем не было никогда, никто даже не приблизился к тому, чтобы создать нам проблемы", - сказал Трамп.

В воскресенье Трамп вызвал волну недовольства после того, как написал на Twitter, что если демонстранты сломают ворота Белого дома, они встретятся со "злыми собаками" и "зловещим оружием". The Guardian называет нынешние протесты, которые охватили США, худшими массовыми беспорядками со времен убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Нынешние протесты вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Белый полицейский во время задержания наступил ему коленом на горло. Флойд жаловался, что не может дышать, но полицейский не отпустил его.

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