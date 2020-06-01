Associated Press: Трамп прятался в бункере от протестов

Американские чиновники признают, что несмотря на все агрессивные сообщения в Twitter президентская семья напугана масштабами протестов.

Агенты спецслужб США сопроводили президента Дональда Трампа в бункер, когда сотни протестующих собрались у Белого дома. Некоторые из разъяренных людей бросали камни и толкали баррикады полиции.

Как пишет Associated Press, бункер был построен для чрезвычайных ситуаций, таких как теракты. Неназванный республиканец рассказал изданию, что Трамп просидел в нем около часа. Чиновник администрации на условиях анонимности подтвердил, что президент США прятался от протестов в бункере в пятницу.

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Внезапное решение спецслужб сопроводить президента в защищенное помещение подчеркивает растерянность в Белом доме. В течение выходных здесь хорошо слышали крики демонстрантов в сквере Лафайет неподалеку. Агентам спецслужб и американским правоохранителям трудно сдержать толпы.

Протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белый полицейский из Миннеаполиса стал коленом на его горло. Протесты в Вашингтоне стали насильственными и, похоже, застали местную полицию врасплох. Из-за этого в Белом доме был введен наивысший уровень тревоги со времен терактов 11 сентября 2001 года.

"Белый дом не комментирует протоколы безопасности и решения", - сказал изданию пресс-секретарь Джад Дир.

Неназванный республиканец рассказал Associated Press, что Трамп и его семья были поражены размером и разозленностью толпы. Пока не известно, били ли первая леди Мелания Трамп и 14-летний сын президентской пары Баррон тоже доставлены в бункер. Согласно протоколу тайной службы Белого дома, все лица под ее защитой должны быть доставлены в подземное укрытие. Трамп говорил своим советникам, что боится за свою безопасность. При этом, он в частных и публичных беседах хвалил работу тайной службы.

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В субботу Трамп отправился во Флориду, чтобы посмотреть запуск первой за почти десятилетие американской пилотируемой миссии NASA и SpaceX. После события он вернулся в Белый дом, который был фактически в осаде. Толпа демонстрантов собралась за считанные метры от особняка и оставалась там целую ночь.

В последние дни охрана Белого дома была усилена за счет Национальной гвардии США, а также дополнительного персонала секретной службы и федеральной полиции. В воскресенье Департамент юстиции отправил членов Службы маршалов США и агентов Управления по борьбе с наркотиками в качестве подкрепления для сил возле Белого дома.

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