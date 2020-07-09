В Сербии продолжаются антиправительственные протесты, спровоцированные карантином (фото)

Президент Сербии Александар Вучич назвал очередную волну протестов попыткой захватить власть.

В Белграде и других городах Сербии второй день подряд продолжаются протесты. Участники движения требуют отставки действующего президента и правительства.

Об этом сообщает Белградский обозреватель.

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В этот вечер протестующие забрасывали полицейских камнями, факелами и бутылками, а в Новом Саде штурмовали офис правящей Сербской прогрессивной партии. Как и в предыдущий день, правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ.

Митингующие обвиняют власть в отсутствии свободы слова, падении экономики и попытке сдать Косово, а теперь еще и в неспособности противодействовать эпидемии COVID-19.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич назвал очередную волну протестов попыткой захватить власть. А в МВД заявили о вмешательстве во внутреннюю ситуацию страны «спецслужб соседних государств».

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Белграде начались прошлой ночью. Группа сторонников оппозиции ворвалась в здание сербского парламента в Белграде в знак протеста против запланированного усиления «противокоронавирусного» карантина этими выходными.

В начале марта Сербия ввела карантин для предотвращения распространения COVID-19, а уже в конце месяца балканская страна одна из первых назначила президентские выборы на 21 июня.

Во время кампании правящая Сербская прогрессивная партия организовала митинги, на которые людей пускали без защитных масок. Тогда же инфицировались высокопоставленные лица, в частности советник президента. Оппозиционные политики, многие из которых бойкотировали выборы, критикуют действующего президента за использование ограничений в самодержавных целях.

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