Протесты в Беларуси: что происходит в центре Минска прямо сейчас

Силовики осматривают места, где проходили акции протеста, а в городе по-прежнему с перебоями работает интернет.

Ближе к утру понедельника ситуация в центре Минска, где накануне прошли массовые протесты белорусов, которые выступили против фальсификаций на выборах президента, нормализовалась.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По информации издания, в центре города Следком Беларуси проводит осмотр мест вчерашних акций. Там работает следственная группа, а силовики просят прохожих не мешать их работе.

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В городе, как и по всей стране, вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом. Из-за этого возникли сложности в работе онлайн-служб такси.

СМИ сообщают, что Центризбирком республики в ближайшие часы намерен озвучить предварительные итоги выборов.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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