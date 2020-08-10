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Протесты в Беларуси: что происходит в центре Минска прямо сейчас

06:48, 10 августа 2020
Мир
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Протесты в Минске / фото REUTERS

Ближе к утру понедельника ситуация в центре Минска, где накануне прошли массовые протесты белорусов, которые выступили против фальсификаций на выборах президента, нормализовалась.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По информации издания, в центре города Следком Беларуси проводит осмотр мест вчерашних акций. Там работает следственная группа, а силовики просят прохожих не мешать их работе.

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В городе, как и по всей стране, вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом. Из-за этого возникли сложности в работе онлайн-служб такси.

СМИ сообщают, что Центризбирком республики в ближайшие часы намерен озвучить предварительные итоги выборов.

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