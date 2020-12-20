Несмотря на наступление темноты, протесты в белорусской столице продолжаются.

На протестах в Минске и других городах Беларуси сегодня задержали более 140 человек.

Читайте такжеВыезд из Беларуси хотят сделать платнымОб этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

На "Марше народного трибунала" наибольшее количество задержанных в Минске.

Несмотря на наступление темноты, протесты в белорусской столице продолжаются.

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%

После оглашения результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская