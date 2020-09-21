Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о 442 задержаниях участников протестных митингов, состоявшихся вчера в стране.
Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По ее словам, 20 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек.
По данным МВД Беларуси, в Минске в пиковый момент сбора протестующих их общее количество достигло 18 тысяч человек.
Во время протестов в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ – якобы "для пресечения противоправных действий протестующих" и произвели один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном "для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников".
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске – 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - сообщила Чемоданова.
Напомним, по данным СМИ, 20 августа в Минске в Марше справедливости приняли участие более 100 тысяч человек.
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Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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