По данным СМИ, на улицы Минска вышли более 100 тысяч человек, а в МВД насчитали всего 18 тысяч.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о 442 задержаниях участников протестных митингов, состоявшихся вчера в стране.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, 20 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек.

По данным МВД Беларуси, в Минске в пиковый момент сбора протестующих их общее количество достигло 18 тысяч человек.

Во время протестов в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ – якобы "для пресечения противоправных действий протестующих" и произвели один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном "для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников".

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске – 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - сообщила Чемоданова.

Напомним, по данным СМИ, 20 августа в Минске в Марше справедливости приняли участие более 100 тысяч человек.

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Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Антонина Доломанжи