"Незаконные действия": в Минске задержали два десятка человек из очереди в сувенирный магазин (видео)

В МВД Беларуси заявили, что таким образом "пресекали незаконные действия".

В Минске силовики разогнали очередь в магазин сувениров с национальной символикой, задержаны около 20 человек.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Магазин ранее объявил о закрытии, поэтому 23 июня около полусотни человек выстроились в очередь, чтобы раскупить товары, которые остались.

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Отмечается, что вскоре к магазину подъехали два автозака с ОМОНом, те начали задерживать людей.

Как заявили изданию в МВД Беларуси, причиной задержания стало якобы то, что люди в очереди не давали проехать автомобилю. "Чтобы прекратить незаконные действия, которые выражались в блокировании автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для рассмотрения", – подчеркнули в МВД.

12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок со словами "Психо3%". По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки – дизайнерская продукция. Товары были конфискованы незаконно, считает Билоус, все документы на них в порядке. В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Александра Лукашенко называют "Саша 3%": якобы такой его реальный рейтинг в стране.

Павел Белоус рассказал белорусской службе Радио Свобода, что после конфискации футболок в магазин начали ходить проверки. По его словам, предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала "на проверку" девять бело-красно-белых флагов. Продолжается проверка других инстанций. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить ее у них нет. Кроме того, городская власть сообщила о якобы анонимные жалобы на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by решил закрыть магазин.

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