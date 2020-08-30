В отношении задержанных начат административный процесс.

В центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек, принимавших участие в протестных акциях.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел Беларуси Ольгу Чемоданову.

«За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16:00 задержаны 125 человек», - сказала она.

По словам Чемодановой, в отношении задержанных «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

В Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Александра Лукашенко.

Марш мира и независимости: хронология

В Беларуси сегодня 22-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

В воскресенье в Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Лукашенко, однако силовики оцепили подходы к нему.

Очевидцы в Минске заметили гусеничную военную технику.

Ранее организаторы мероприятия призывали всех желающих приготовить «подарки» и отнести их Лукашенко, у которого сегодня день рождения.

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Автор: Тамара Отовская