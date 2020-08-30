Гусеничная военная техника направляется в центр Минска.

В Минск, где сегодня проходит масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», вошла военная техника.

Соответствующие видео публикуют оппозиционные Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что из микрорайона Уручье в сторону центра Минска движется военная техника на гусеничном ходу, предположительно, БМП-2.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Денис Прядко