БМП-2 заметили на улицах Минска / скриншот из видео

Соответствующие видео публикуют оппозиционные Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что из микрорайона Уручье в сторону центра Минска движется военная техника на гусеничном ходу, предположительно, БМП-2.

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Автор: Денис Прядко