В столице все станции метро открыты.

В городах Беларуси проходят традиционные воскресные протесты против фальсификаций на президентских выборах и насилия.

Читайте такжеВ Беларуси на воскресной акции протеста задержали более 330 человек – правозащитникиКак сообщает белорусский ресурс Tut.by, люди собираются в колонны в разных микрорайонах Минска, в некоторых местах произошли задержания. В разных частях города стоят посты милиции и неизвестных, все станции метро открыты. В Гродно выстраиваются цепи солидарности, также на протесты вышли в Боровлянах и Заславле.

По состоянию на 13:30 волонтеры сообщают о 52 задержанных.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Игорь Орел