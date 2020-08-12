"Сегодня мне 26, и я загадала, чтобы никого больше не убили": монолог плачущей девушки из Минска потряс сеть

Девушка вышла с плакатом, на котором было написано: «Сегодня у меня День рождения. Я загадала желание, чтобы никого больше не убили. Мы мирные люди! Хватит насилия, прошу».

26-летняя уроженка Минска Алина Круз на акции протеста против режима Александра Лукашенко произнесла откровенный монолог, который потряс пользователей сети.

Журналистам издания TUT.by девушка призналась, что до этого ни разу не выходила на акции протеста, но события в стране не смогли ее оставить равнодушной.

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«Как можно оставаться дома, когда происходят такие события? У меня должен быть сегодня праздник, у меня День рождения. Мне 26. Но как я могу праздновать? У меня только боль на душе», - сказала Алина и расплакалась.

Также девушка призналась, что «без интернета было очень страшно, а еще страшнее, когда интернет появляется, и ты видишь, что происходит».

"Я знаю, что меня задержат, скорее всего изобью, возможно, дадут штраф, но если б я не вышла, меня бы это не спасло", - считает она.

В коротком интервью журналистам издания «Наша Ніва» Алина рассказала, что выросла в районе, где происходили ожесточенные столкновения протестующих с милицией.

«Этом мой район. Я здесь выросла. Эта улица, по которой я ходила маленькая. И когда я вижу, что здесь гранатами кидаются в людей, у меня в голове просто это не укладывается. Я такая трусиха, но даже я не могу больше сидеть дома», - призналась она и снова расплакалась.

Девушка вышла с плакатом, на котором было написано: «Сегодня у меня День рождения. Я загадала желание, чтобы никого больше не убили. Мы мирные люди! Хватит насилия, прошу».

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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