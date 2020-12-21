Многие белорусы считают, что власти усиливают контроль над гражданами из-за массовых протестов.

С сегодняшнего дня белорусам запрещено покидать страну через наземные пункты пропуска.

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Как известно, полторы сотни человек задержаны в Беларуси за участие в протестах против Лукашенко. Больше всего - в Минске.

Силовики проводили облавы и задерживали даже за бело-красно-белые ленты на одежде.

Между тем с сегодняшнего дня белорусам запрещено покидать страну через наземные пункты пропуска.

По официальной версии, такое решение приняли, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако многие белорусы считают, что власти усиливают контроль над гражданами из-за массовых протестов.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Раньше Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси.

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Автор: УНИАН