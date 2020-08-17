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Европа отреагировала на протесты в Минске: через два дня лидеры Евросоюза решат судьбу Беларуси

13:10, 17 августа 2020
Мир
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В Беларуси протестующие вышли на общенациональную забастовку / фото REUTERS

Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил в микроблоге Twitter.

«Я собираю встречу членов Европейского Совета в эту среду в 12:00 для обсуждения ситуации в Беларуси», - заявил Мишель.

В связи с этим президент Европейского Совета подчеркнул, что народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера.

«Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не может быть допустимым», - отметил Мишель.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter сообщил, что чрезвычайное обсуждение событий в Беларуси пройдет в формате видеоконференции.

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Протесты в Беларуси: что происходит

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных троих кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.
  • Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
  • 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих.

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Автор: Виталий Саенко

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