Европа отреагировала на протесты в Минске: через два дня лидеры Евросоюза решат судьбу Беларуси
Лидеры Европейского Союза 19 августа обсудят последнее развитие событий в Беларуси.
Об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил в микроблоге Twitter.
«Я собираю встречу членов Европейского Совета в эту среду в 12:00 для обсуждения ситуации в Беларуси», - заявил Мишель.
В связи с этим президент Европейского Совета подчеркнул, что народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера.
«Насилие в отношении протестующих неприемлемо и не может быть допустимым», - отметил Мишель.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter сообщил, что чрезвычайное обсуждение событий в Беларуси пройдет в формате видеоконференции.
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Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных троих кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих.
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