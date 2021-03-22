Белорусские беглецы рассказали о том, как их избивали, пытали и насиловали после задержания на протестах против Лукашенко.

Сергей стоял на небольшой льдине на Днепре и тяжело вдыхал ледяной воздух. Он убежал. Но облегчения не было из-за боли от того, что пришлось бросить родину, а также из-за страха, что выжить до конца непростого пути не удастся.

Милиция Беларуси его снова разыскивала. Сергея уже задерживали прошлым летом и избили в отделении. А все за участие в протестах, которые вспыхнули после того, как Александр Лукашенко объявил себя победителем на выборах президента. Других демонстрантов, с которыми он провел какое-то время за решеткой, снова арестовали. И было очевидно, что милиция опять придет за ним тоже. Поэтому Сергей знал, что надо бежать, - пишет CNN.

Читайте такжеForeign Policy: В Беларуси тюрьмы ждут целое поколение, которое могло сделать страну лучшеБелорус пересек границу с Украиной нелегально. Многие люди до него бежали в соседнюю страну, перейдя через лес и лед. Но ему не удалось повторить этот путь. Окруженный талым льдом, Сергей спешно одел гидрокостюм и ласты, чтобы переплыть границу. Белорус записал на видео половину своего пути, который длился два часа в Новогоднюю ночь. Ему пришлось не просто плыть в ледяной воде, но и пробиваться через куски льда и ползти по толстому болоте. Он был в столь большом отчаянии, чтобы решиться на такое бегство.

"Мои носки замерзли и покрылись льдом. Я попробую проползти туда и, надеюсь, я не замерзну. Я ориентируюсь по звездам. Это ощущение не описать. Я здесь совсем один", - говорил он на видео.

Сотни тысяч белорусов приняли участие в протестах по всей стране в прошлом году после того, как Лукашенко в августе объявил о своей победе на выборах. США и ЕС признали голосование фальшивым и ввели санкции против белорусских чиновников как за мошенничество, так и за жестокие репрессии после него.

Сергей - вымышленное имя. Мужчина попросил CNN не называть его настоящее имя. Теперь он просит о политическом убежище в другой стране. Свою историю он согласился рассказать журналистам, чтобы его родные, которые остались в Беларуси, однажды прочитали о том, что с ним произошло.

"Я покинул свою страну, своих друзей и семью с горьким ощущением поражения. Я просто стал беженцем, чтобы начать все заново. Все, чего я достигал годами, вдруг стало ничем. Даже сегодня я морально истощен и не сплю по ночам, переживая за тех, кто остался", - рассказал белорус.

Читайте такжеAtlantic Council: Россия "по-тихому" начала оккупацию БеларусиCNN поговорил с несколькими другими людьми из Беларуси, которые бежали от репрессий режима Лукашенко, незаконно пересекая границу Украины. Эти разговоры были проведены в рамках двухмесячного расследования подавления протестов в стране. В десятках интервью участники протестов и оппозиционные активисты рассказывали о различных пытках: от систематического избиения до изнасилования милицейской дубинкой.

Дезертиры из белорусской милиции также передали CNN видео из милицейских архивов. Ролики были сняты нательными камерами, камерами в машинах силовиков, а также системами видео-наблюдения. Кадры разоблачают чрезвычайную жестокость белорусской милиции против участников протестов, которые были невооруженными и мирными. Многие из них были подростками.

Активисты говорят, что режим Лукашенко на протяжении последних недель смягчил свои тактики, поскольку страх охватил оппозиционное движение. Но все боятся, что репрессии снова усилятся, поскольку 25 марта должен пройти общенациональный протест. Судьба белорусских акций неповиновения приобрела большее значение в последние месяцы, поскольку антиправительственные протесты вспыхнули в России после покушения на жизнь и заключения Алексея Навального.

Российский президент Владимир Путин быстро поддержал Лукашенко в августе, выдав ему 1,5 миллиардов долларов займа и другую помощь. Но белорусские протесты продолжались. Аналитики говорят, что Кремль встревожен как продолжительностью белорусского уличного движения за демократию, так и тем, как беспрецедентное насилие со стороны милиции повлияет на отношение молодых белорусов к Москве.

"Он порезал мои трусы ножом"

Видео из машины милиции начинается с того, что силовики преследуют белый внедорожник, в котором едут демонстранты. Это 13 сентября 2020 года. И активисты в машине едут с протеста в центре Минска. Их автомобиль съезжает на обочину, после чего начинается милицейская бойня. На видео видно, как силовики дубинками выбивают окна в белой машине. Милиционеры обстреливают авто демонстрантов боевыми патронами.

Людей жестоко вытаскивают из машины и заставляют лежать лицом к земле. У двух мужчин кровотечение. У одного из них сильная, а у другого кровь появилась на щеке после того, как его повалили на асфальт. Задержанные лежат и не двигаются. Иногда их головы поднимают за волосы и заставляют назвать свои имена. Видео с нательной камеры показывает, как милиционер обрабатывает небольшой порез от битого стекла на своей руке. Демонстранту с большим кровотечением, в конце концов, забинтовывают голову.

Читайте также"Золотое дно": фильм о роскошных дворцах Лукашенко собрал миллион просмотров менее чем за суткиЭто видео журналисты CNN получили от оппозиционной организации ByPol, которую создали теперь уже бывшие белорусские милиционеры. Это видео - одно из многих, которые опубликовала организация. На некоторых видно, как задержанных демонстрантов избивают и помечают красной краской. Это значит, что с такими задержанными нужно обращаться наиболее жестоко.

Мужчины и женщины в Беларуси обвиняли милиционеров в сексуальных нападениях. Андрей из Минска рассказал CNN, как его изнасиловали милицейской дубинкой. Так его хотели заставить разблокировать телефон. Милиционеры хотели получить данные о других участниках протестов, с которыми он дружил. CNN пишет, что Андрей - тоже вымышленное имя из соображений безопасности.

Он рассказал, что отказался называть пароль к телефону, за что его избили.

"Они снова ударили меня. На этот раз у меня, кажется, была травма мозга. Потому что голова начала кружиться. Было трудно двигаться вообще", - рассказал он.

Тогда милиционер попросил у коллеги презерватив, чтобы надеть на дубинку, а также нож.

"Он порезал мои трусы этим ножом. Он снова сказал, чтобы я назвал пароль. Я снова отказался, и тогда он сделал то, что сделал", - рассказал Андрей.

Он добавил, что испытывал боль, а также шок, что кто-то вообще способен что-то подобное сделать с другим человеком.

"Это не просто милицейская злость, их учат делать это. Мы впервые видим это в таких больших масштабах. Все это теперь задело почти каждую семью в Беларуси", - сказал он.

Массовые аресты на протестах в Беларуси тоже часто заканчиваются такой жестокостью. На другом видео от ByPol видны события после акции, которая состоялась в октябре. Десятки участников демонстраций заставляют стоять в переполненном коридоре отдела милиции. Они стоят лицом к стене, их головы опущены. Некоторые кровоточат, другие пострадали от избиения или слезоточивого газа.

Читайте также"Устали и боятся": Тихановская заявила о временном поражении оппозиции в БеларусиНа видео офицер милиции ходит между задержанными и требует назвать свое имя и причину, почему они вышли на протест. У одного из задержанных выбиты 7 зубов. Активисты пояснили CNN, что большинство людей на видео позже столкнулись с уголовными обвинениями.

Также кадры показывают, как милиционер проходит мимо человека без сознания, который, похоже, переживает эпилептический припадок. Но его бросили просто лежать на полу. Свидетели говорят, что милиционеры время от времени били человека без сознания ногой, чтобы проверить, жив ли он еще.

Преследуют даже раненых

В центральном участке Минска в тот день были очень заняты поисками тех, кто смог сбежать от ареста на улицах. Одной из таких была Аня, подросток, которая попросила не называть ее настоящее имя. Она сбежала от милиции, которая бросала шумовые гранаты в участников протестов. Взрыв, который ранил ее, был снят на видео.

"Я не упала. Просто замерла, как олень. Стояла, думала, дышала и оглядывалась вокруг", - вспоминает девушка.

Она рассказала, что не могла поверить в то, что ее атаковали умышленно. Другие протестующие быстро ее забрали и посадили в такси, поскольку машина скорой помощи была уже переполнена. В больнице рядом с Аней лежал мужчина, его милиционеры топтали, пока бедро не сломалось.

"Я начала кричать, что мне нужна помощь. 7 человек пришли в комнату. Все смотрели на меня, на мое тело. Но никто не помогал. Они просто смотрели", - рассказала девушка.

Читайте такжеЛукашенко хочет разместить в Беларуси военные самолеты РоссииВрачи оказали ей базовую медицинскую помощь и обезболивающее, но в первую очередь провели тест на алкоголь в крови и сказали милиции о ее состоянии и ранениях. Она боялась за свою безопасность и покинула больницу вместе с матерью. Но милиция не отступила. Аня показала CNN фото ранений на своих ногах, из-за которых ей пришлось постоянно лежать на диване дома. В тот же вечер ее телефон звонил.

"Это была милиция. Они спрашивали, где я была. Я начала придумывать разное. Они сказали, что приедут за мной, что приедет отряд. И если они меня заберут, подумала я, тогда можно попрощаться с конечностями. Потому что никто не будет меня лечить. Я боялась, что меня будут пытать с помощью моих ранений", - сказала Аня.

Она покинула Беларусь вскоре после того. Девушка показала CNN фрагменты гранаты, которые удалили из ее ноги. Еще один фрагмент до сих пор в теле девушки. Аня надеется на перемены в Беларуси для ее поколения. По ее словам, несмотря на то, что мирные протесты не сработали, они привели к пробуждению.

"У белорусов сейчас есть поговорка, что мы не знали друг друга на самом деле вплоть до прошлого лета", - вспомнила она.

Читайте такжеEUObserver: ЕС стоит готовиться к вспышке войны в БеларусиНадежды ее поколения на перемены - это проблема не только для Лукашенко, но и для Кремля. Некоторые аналитики предполагают, что Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с жестокими репрессиями Лукашенко. Потому что это могло бы настроить молодых белорусов против Москвы навсегда. Но, вполне возможно, что это уже произошло.

"Лукашенко не был бы таким упрямым и жестоким без гарантий, что Россия всегда поддержит его. Мы не их народ, мы чужие. России наплевать, что произойдет с нами", - говорит Аня.

Протесты и задержания в Беларуси: что известно

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Во время протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Перевод: Лесь Дымань