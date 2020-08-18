Профильный комитет ЕС соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Беларуси

Внеочередное заседание состоится 25 августа.

Комитет Европейского парламента по иностранным делам 25 августа обсудит ситуацию в Беларуси.

Об этом председатель комитета Дэвид Макаллистер сообщил в Twitter .

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"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - заявил Макаллистер.

Он отметил, что белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.

"Граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека. Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом", - отметил Макаллистер.

Реакция ЕС на ситуацию в Беларуси

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

Лидеры Евросоюза 19 августа обсудят события в Беларуси.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виталий Саенко