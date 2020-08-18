Профильный комитет ЕС соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Беларуси
Комитет Европейского парламента по иностранным делам 25 августа обсудит ситуацию в Беларуси.
Об этом председатель комитета Дэвид Макаллистер сообщил в Twitter .
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"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - заявил Макаллистер.
Он отметил, что белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.
"Граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека. Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом", - отметил Макаллистер.
Реакция ЕС на ситуацию в Беларуси
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- Лидеры Евросоюза 19 августа обсудят события в Беларуси.
- 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
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