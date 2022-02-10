Семье из штата Мэн вернули кошку, которая потерялась более шести лет назад. Они думали, что она давно мертва.
Об этом пишет The Guardian.
Кошка Эшес исчезла в 2015 году во время празднования 10-летия дочери семьи Силли.
Они искали питомца довольно долго, но пришли к выводу, что он мог стать добычей хищника.
Читайте такжеВ Пакистане беременная женщина вбила гвоздь себе в голову, чтобы родить мальчикаНа прошлой неделе Силли получили голосовое сообщение, в котором сообщалось, что их кошка находится во Флориде - за 2 400 километров от их дома.
Ветеринары установили, что это именно их кошка с помощью микрочипа. Как она попала во Флориду - неизвестно.
Ранее сообщалось, что пара из Сиэтла спустя неделю нашла свою собаку среди руин обрушившегося дома.