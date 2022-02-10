Как она попала во Флориду - неизвестно.

Семье из штата Мэн вернули кошку, которая потерялась более шести лет назад. Они думали, что она давно мертва.

Об этом пишет The Guardian.

Кошка Эшес исчезла в 2015 году во время празднования 10-летия дочери семьи Силли.

Они искали питомца довольно долго, но пришли к выводу, что он мог стать добычей хищника.

Читайте такжеВ Пакистане беременная женщина вбила гвоздь себе в голову, чтобы родить мальчикаНа прошлой неделе Силли получили голосовое сообщение, в котором сообщалось, что их кошка находится во Флориде - за 2 400 километров от их дома.

Ветеринары установили, что это именно их кошка с помощью микрочипа. Как она попала во Флориду - неизвестно.

Ранее сообщалось, что пара из Сиэтла спустя неделю нашла свою собаку среди руин обрушившегося дома.

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