В течение следующих нескольких недель местные жители будут периодически встречаться для проведения обрядов в память о герцоге.

Пока британцы оплакивают смерть принца Филиппа, к ним присоединяется и племенная община на тихоокеанском острове Танна в Вануату. На протяжении десятилетий две местные деревни почитали герцога Эдинбургского как богоподобного духовного деятеля.

Сейчас там официальный траур, сообщает BBC. В понедельник местные жители собрались, чтобы почтить память супруга королевы Елизаветы II.

"Связь между людьми на острове Танна и англичанами очень сильна ... Мы отправляем послания соболезнования королевской семье и народу Англии", - сказал вождь одного из племен.

Хотя в нескольких километрах находится аэропорт, островные поклонники принца Филиппа живут простой жизнью в джунглях Танна, как и их предки. Они по-прежнему предпочитают традиционную одежду, в то время как деньги и современные технологии используют редко.

Читайте такжеВ Лондоне могут установить памятник принцу ФилиппуВ течение следующих нескольких недель местные жители будут периодически встречаться для проведения обрядов в память о герцоге, которого они считают переродившимся потомком очень могущественного духа или бога, живущего на одной из их гор.

Вероятно, они проведут ритуальный танец, процессию, а также будут демонстрировать вещи, связанные с принцем. Мужчины племенной общины будут пить каву - церемониальный напиток, приготовленный из корней одноименного растения.

Завершится все "торжественным собранием". Для церемонии прощания среди прочего могут быть убиты множество свиней.

Достоверно неизвестно, как и почему возник культ принца Филиппа, однако местные жители верят, что герцог тоже жил когда-то на их острове, но покинул его "в своей изначальной духовной форме, чтобы найти могущественную жену за границей". Он якобы управлял Великобританией через королеву с целью нести мир и уважение к традициям в Англии и других частях Земли. В 2007 году часть племенных жителей даже лично встречалась с герцогом, прилетев в Великобританию, а сам Филипп посылал общине свои фотографии.

Читайте такжеThe Guardian: Принц Филипп играл немую роль в большой королевской драмеВ понедельник, 12 апреля, несколько сотен местных жителей собрались под гигантскими баньяновыми деревьями, говорили речи, посвященные памяти принца Филиппа и обсуждали его возможного преемника. Предполагается, что им может стать принц Чарльз - старший сын королевы Елизаветы II и Филиппа. На закате мужчины пили каву.

По информации BBC, жители Вануату также отдали журналистам личное сообщение для королевы Елизаветы, которое те должны передать британским официальным лицам.

Смерть принца Филиппа

В пятницу, 9 апреля, пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

Сын греческого принца Андрея Филипп и Елизавета II были женаты 73 года. У Филиппа и Елизаветы II четверо детей.

Отпевание и похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Эдинбургского Филиппа пройдут 17 апреля.

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Перевод: Катерина Комолова