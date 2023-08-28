Группировка ЧВК "Вагнер" в Африке сейчас в неопределённости и страхе за свою судьбу.

Евгений Пригожин в свое время составили инструкцию с алгоритмами действий ЧВК Вагнер при разных сценариях, среди которых и устранение всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова.

Как сообщает источник ВЧК-ОГПУ, согласно алгоритмам этой инструкции, после подтверждения смерти главарей и.о. главы ЧВК стал командир с позывным "Лотос". Об этом может быть объявлено сразу после похорон Пригожина и "Лотос" выйдет из тени.

Со слов источника ВЧК-ОГПУ, когда основная масса бойцов ЧВК выезжала из Беларуси, командирам в строгом секрете было объявлено, что отпуск продлится 3 недели, а потом большая часть группы поедет в Африку. В частности, известно, что самые боеспособные подразделения 5 и 10 ШО высадятся в Ливии и Мали соответственно. Но из-за катастрофы, понятно, речи об этом сейчас не идёт. Группировка в Африке в неопределённости и страхе за судьбу. Скорее всего, все находящиеся там наёмники примкнут к Министерству обороны РФ.

Видео дня

Смерть Пригожина - последние новости

Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чем российский диктатор Владимир Путин. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) в ежедневном отчете, 27 августа Следственный комитет России объявил, что генетическая экспертиза подтвердила смерть Пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под городом Тверь.

В РФ тело главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в воскресенье, 27 августа, забрали "вагнеровцы", его повезут в Санкт-Петербург, где запланированы похороны.

Вас также могут заинтересовать новости: