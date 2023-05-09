Главарь "Вагнера" дал Путину времени до окончания парада в Москве.

Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин поставил ультиматум Путину. В опубликованном видео он заявил, что если сегодня до окончания парада в Москве его не обеспечат боеприпасами, то он опубликует видео, где расскажет реальную правду о плачевной ситуации на фронте.

"Полное видео, где я расскажу ситуацию с боеприпасами, покажем ровно в 10:40 после окончания парада победы... Вдруг боеприпасы получим, тогда не будем показывать", - пригрозил Пригожин Путину.

Выход "Вагнера" из Бахмута - что известно

В начале мая Пригожин заявил, что "вагнеровцы" покидают Бахмут. по его словам, позиции передадут подразделениям Минобороны РФ. Свое решение Пригожин объяснил тем, что при отсутствии боеприпасов "вагнеровцы" обречены на бессмысленную гибель.

Видео дня

Позже Пригожин заявил, что готов передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова.

В ISW подчеркнули, что Минобороны России изменило приоритет и переместило фокус с захвата Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению.

Тем временем в ОП заявили о начале в РФ масштабной внутренней войны, чтобы перебросить на кого-то ответственность за провалы в Украине. Вместе с тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что публичная дискуссия между Пригожиным, Кадыровым и Шойгу - это отвлечение внимания.

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