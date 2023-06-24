Гиркин утверждает, что в общем, теперь не было никакого "мятежа".

Террорист Гиркин-Стрелков заявил, что переворот в России успешно произошел.

"Даже если допустить, что "Всё, расходимся" - то остаётся констатировать, что переворот успешно произошел. От власти насильственным путем отстранен второй (по факту) человек в государстве", - написал он.

Гиркин утверждает, что в общем, теперь не было никакого "мятежа".

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"Был совершен государственный переворот. Завершился он, или нет - вскорости (может быть даже завтра) узнаем", - добавил террорист.

Ситуация в РФ - детали

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники "согласно плану" разворачивают колонны и возвращаются в полевые лагеря. По его словам, до Москвы они не дошли 200 км.

Террорист Гиркин-Стрелков оказался недовольным решением Пригожина развернуть коллоны ЧВК "Вагнер" на пути на Москву.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал решение главаря ЧВК "Вагнер" прекратить ход колонны его бойцов на Москву и выйти из Ростова. Он назвал выбор Пригожина феноменальным.

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