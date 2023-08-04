Весь африканский регион Сахеля может подпасть под влияние России через "группу Вагнера", предупреждает Базум.

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране. В своей колонке для американской газеты The Washington Post он также просит защитить африканский регион от влияния России через ЧВК "Вагнера".

Базум подчеркивает, что его правительство пришло к власти благодаря демократическим выборам в 2021 году, и называет переворот, совершенный военной хунтой, не имеющим никакого оправдания. Он убеждает: цель переворота – прекратить партнерство страны с США и Европой.

"Если это удастся, это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира. ... Заговорщики ложно утверждают, что их действия направлены на защиту безопасности Нигера. Они утверждают, что наша война против террористов-джихадистов проваливается, что мое экономическое и социальное управление, включая партнерство с Соединенными Штатами и Европой, нанесло ущерб нашей стране. На самом деле ситуация с безопасностью в Нигере резко улучшилась. этому чему способствовало само партнерство, против которого выступает хунта. Иностранная помощь составляет 40% нашего национального бюджета, но ее не будет предоставлено, если переворот удастся", – пишет Базум.

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Свергнутый президент акцентирует, что ситуация с безопасностью в Нигере значительно лучше, чем в наших соседних Мали и Буркина-Фасо, где к власти в результате переворотов пришла военная хунта. Он предупреждает, что после свержения правительства в Нигере сфера влияния российской частной военной компании в регионе может расширяться.

"Вместо того, чтобы решать вопросы безопасности путем укрепления собственного потенциала, они (хунта соседних с Нигером стран – УНИАН) нанимают преступных российских наемников, таких как "Группа Вагнера", за счет прав и достоинства своих людей. При открытом приглашении заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля мог бы подпасть под влияние России через "группу Вагнера", чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине", – пишет он.

Он призывает правительство США и все международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в Нигере.

Ситуация в Нигере - это надо знать

В конце июля военные-мятежники в Нигере, бывшей французской колонии, которая была одной из самых дружественных к Западу африканских стран, заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и его правительства. Глава мятежа провозгласил себя новым руководителем страны.

Москва публично осудила мятеж. Однако аналитики предполагали, что ситуация, которая сложилась в Нигере, позволит стране-агрессору распространить свое влияние на государство и регион в целом.

После переворота в Нигере прошел ряд акций, участники которых выступали против Франции и ее союзников и "империализма", скандируя лозунги в поддержку РФ и размахивая российскими флагами.

Аналитики отмечали – что это-яркое свидетельство того, что "Вагнеру", несмотря на то, что Россия – руками ЧВК – занимается в Африке добычей полезных ископаемых, массовыми зверствами и поддержкой политически неблагоприятных режимов, удалось создать у африканцев приятное впечатление о Москве, как об антиколониальном борце.

Региональный союз стран Западной Африки ECOWAS призвал мятежников вернут власть законным руководителям страны и пригрозил применением силы.

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