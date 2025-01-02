Резервов не хватит надолго.

После прекращения транзита российского газа по территории Украины в непризнанном Приднестровье остановился весь промышленный сектор.

Об этом в интервью "Новостям Приднестровья" рассказал первый заместитель председателя правительства Сергей Оболоник. Он сообщил, что запасы позволят обеспечивать газом объекты, которые не подлежат отключению, до 10-го (на севере) и 20-го января (на юге):

"Кризис имеет настолько тяжелый характер, что нет необходимости перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением только тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса".

Оболоник отметил, что сейчас от газа отключили почти 75 тысяч бытовых абонентов. 116 тысяч пока будут получать его ограниченное количество.

Видео дня

Отключение в Приднестровье

Напомним, ранее Россия заявила, что Молдова не выплатила долг за поставки газа. Уже 1 января россияне приостановили поставки газа на территорию страны.

В тот же день Украина остановила транспортировку российского газа собственной газотранспортной системой, поскольку в конце 2024 года истек срок действия старого соглашения с "Газпромом".

Как известно, Молдова еще в середине декабря ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: