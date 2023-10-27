Многие государства, в том числе в Центральной Европе, закрыли свои границы из-за миграции.

Румыния продолжает участвовать в переговорах о присоединении к Шенгенской зоне, но реальность такова, что зона свободного передвижения больше не функционирует. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис перед заседанием Европейского совета, пишет Euractiv.

Австрия выступила против присоединения Румынии к "шенгену", хотя и заявила, что ее нежелание расширять шенгенскую зону не направлено конкретно против Румынии или Болгарии. При этом Австрия одобрила присоединение Хорватии при аналогичных обстоятельствах.

"Мы очень хорошо знаем, что соответствуем всем критериям Шенгенской зоны", - заявил Йоханнис в Брюсселе. При этом он заявил, что "Шенгенская зона больше не функционирует".

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"Шенген больше не функционирует и практически не существует, поскольку многие государства, в том числе в Центральной Европе, закрыли свои границы из-за миграции", - сказал Йоханнис.

Отмечается, что диалог становится "все более странным", а позиция Австрии по расширению Шенгенской зоны вызывает "как минимум" недоумение.

Йоханнис подчеркнул, что Шенгенская реформа - желание, которое разделяет, в частности, Австрия - может быть проведена после того, как Румыния станет членом этой зоны свободного передвижения.

Что касается возможности судебного иска против Австрии, Йоханнис подтвердил свои сомнения. "Это очень сложный правовой вопрос. Нам не удалось найти двух юристов, которые разделяли бы одинаковое мнение по этому вопросу", - сказал он.

Контроль на границе в Европе

Некоторые государства центральноевропейского региона недавно ввели пограничный контроль. В частности, Германия решила вернуть временные стационарные пограничные пункты контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. При этом, контроль на границе с Австрией, действующий с 2015 года, повторно продлен еще на шесть месяцев.

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