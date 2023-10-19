Такой шаг сделает быстрее и дешевле процесс подачи заявки на визу, а также безопаснее, потому что заявления будут криптографически подписаны и их будет сложнее подделать.

В Европейском Союзе сделали предпоследний шаг для введения цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Как сообщает брюссельское издание Euractiv, Европейский парламент формально одобрил договоренности главных институтов ЕС о цифровизации виз в Шенгенской зоне.

Это предпоследний шаг к вступлению в силу соответствующего законодательного акта. Следующим шагом должно стать утверждение со стороны министров стран-членов ЕС на заседании Совета ЕС, которое должно состояться 12 ноября.

Предполагается, что новые правила ЕС цифровизируют заявку на получение виз для посещения Шенгенской зоны от граждан третьих стран, а также граждан стран-членов ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.

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Законотворцы Евросоюза убеждены, что такой шаг сделает быстрее и дешевле процесс подачи заявки на визу, а также безопаснее, потому что заявления будут криптографически подписаны и их будет сложнее подделать.

"Европа сейчас отстает от наших друзей в вопросе цифровых визовых процедур. Благодаря этой реформе мы наверстаем упущенное и весь процесс станет дешевле и легче для заявителей", - сказал докладчик и депутат Европарламента Матяж Немец от политической группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Планируется, что подача цифровых виз будет происходить через единую онлайн-платформу.

В институтах Евросоюза соглашения по этой регуляции удалось достичь в июне. Во время переговоров Европарламенту удалось отстоять позицию, что в случае, когда заявители будут иметь препятствия в доступе к интернету, бумажные заявки тоже будут возможными. В финальном тексте также есть положение об обслуживании людей с языковыми барьерами или ограниченными возможностями для того, чтобы сделать процесс подачи заявки доступным для каждого.

Такие страны-члены ЕС как Болгария и Румыния, которые не являются членами Шенгенской зоны, также будут в выигрыше от нового законодательства, потому что румынские и болгарские визы тоже будут оцифрованы и этим странам не надо будет делать заявку для получения шенгенских виз.

Если этот законодательный акт будет утвержден министрами на заседании Раи ЕС в ноябре, его опубликуют в Официальном журнале ЕС и он вступит в силу после двадцатого дня публикации. Этот законодательный акт станет обязательным после семи лет с момента его утверждения.

Источники в Европарламенте сообщили, что обязательного характера этот законодательный акт должен приобрести примерно в 2031 или 2032 году. На добровольной основе он будет действовать с 2025 года.

Визовая политика ЕС

Недавние вызовы в области миграции и безопасности существенно изменили контекст визовой политики Евросоюза. Кроме того, пандемия COVID-19 значительно замедлила визовые операции и потребовала дополнительных цифровых процедур.

В то же время технологические разработки предоставляют новые функции безопасности и возможности сделать процедуры более плавными и эффективными как для заявителей на визу, так и для национальных органов власти.

Осенью 2022 года Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд для россиян, в том числе для тех, которые имеют шенгенские визы, которые были выданы другими государствами. Граждане РФ могли получать, например, гуманитарные визы.

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