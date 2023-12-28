Науседа считает, что Россия будет пытаться перехватить инициативу на фронте.

Президент Литвы Гитанас Науседа прогнозирует, что война России против Украины будет позиционной и изнурительной.

Как он признался в комментарии портала Delfi, партнеры ожидали, что наступление Вооруженных сил Украины изменит характер войны.

"Сейчас она снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, в конце концов, ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", — сказал Науседа.

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По его мнению, Россия будет пытаться перехватить инициативу на фронте. Он также не согласен с тем, что прорыв фронта оккупантами будет означать поражение Украины.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа. Возможности других государств более ограничены. Еще раз повторяю – речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", — подытожил литовский президент.

Когда может закончиться война в Украине

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман считает, что полномасштабная война в Украине против РФ может завершится в 2024 году.

По его словам, при таких темпах производства оружия в РФ и ее уничтожение Силами обороны Украины, к 2026 году он сойдет к нулю.

В то же время известный волонтер Сергей Притул убежден, что развязана Россией война в Украине может не закончиться ни этого, ни следующего года.

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