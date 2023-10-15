В течение 2024 года россияне смогут без проблем вести боевые действия, 2025 год уже будет для врага проблематичным.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман прокомментировал наступательный потенциал России. Он считает, что при таких темпах производства оружия в РФ и ее уничтожения Силами обороны Украины, к 2026 году он сойдет к нулю.

"Военно-промышленный комплекс России может производить примерно 900 единиц тяжелой техники в год. Это примерно 450 танков, 450 БТРов и БМП. Они могут увеличить их производство, но не существенно. Так что это примерно 20 танков в месяц. Они могут увеличить до 30 танков, вряд ли до 40... Если перевести на месяц, то они могут добавлять к тем 20, что производят, еще примерно 50, которые они расконсервируют. И то, это максимум на полтора года, потому что половина того, что у них было на складах, использовано уже", – отметил Гетьман в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о возможности России поставлять 70 танков, максимум 100 танков в месяц.

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"А мы уничтожаем в среднем 200-250 танков в месяц. То есть мы уничтожаем как минимум вдвое больше, чем они могут производить. Но реально втрое. И если вести такую арифметику, к 2026 году такая возможность России будет пуста полностью, под ноль. Можно такие цифры привести по артиллерии, по снарядам... Все эти цифры примерно так же "бьются". То есть 2024 год они еще могут вести боевые действия, 2025 год – это уже будет проблематично. А вот до 2026 года при таких темпах у них останется 0", – сказал он.

Говоря о ракетах, ветеран российско-украинской войны сосредоточился именно на дальнобойных: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", "Кинжал".

"У них осталось не более 20% всех ракет большой дальности, которые были у них в начале полномасштабного вторжения, 80% они использовали. Но им надо иметь определенные запасы, они не могут под ноль выстрелить все ракеты. Они могут спокойно стрелять ракетами, которые производят", – отметил он.

Военный подчеркнул, что таких ракет Россия может производить в месяц от 40 до 70. Это, например, один-два "Кинжала", 5-6 "Искандеров", 25-30 "Калибров".

"То есть они могут делать два больших ракетных обстрела в количестве 30-40, до 50 ракет. Если они будут делать три таких больших налета, то им надо залезать в свой условно неприкосновенный запас", – пояснил Гетьман.

Что касается других ракет, которыми можно атаковать на не очень большое расстояние – их у россиян много. Но, по словам Гетьмана, "погоды" они не делают. Проблемы будут и со снарядами.

"Они стреляют сегодня втрое больше, чем может их промышленность (производить)", – заметил он.

По его данным, на начало войны у россиян было где-то 15 млн снарядов, из которых они уже использовали 12 млн.

Вместе с тем, Гетьман добавил, что сейчас россияне более-менее наладили производство самолетов. Они могут производить их где-то до в месяц различных. Силы обороны в течение месяца уничтожают меньше.

Также гость эфира отметил производство "Гераней" – российских" Шахедов", отметив, что пока прогнозировать, сколько их будут производить, трудно.

"Такая возможность у Российской Федерации предпринимать наступательные действия. Все остальное, что бы они ни рассказывали, это просто ложь", – подчеркнул Гетьман.

Уничтожение техники РФ в Украине

Всего за время полномасштабного вторжения РФ в Украину вражеская армия потеряла десятки тысяч единиц различного вида оружия, в том числе и тяжелой техники.

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено уже 4940 танков россиян, 9337 бронированных машин, 317 самолетов, 316 вертолетов, более 5 тысяч дронов, почти 7 тысяч артиллерийских систем и тысячи единиц другой техники.

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