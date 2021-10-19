В связи с этим парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая перекладывает обязанности президента на других чиновников.

Президент Чехии Милош Земан не может исполнять обязанности из-за состояния здоровья, которое у него ухудшилось из-за парламентских выборов.

Об этом заявил спикер Сената Милош Вистрчил, передает Радио Свобода.

По его данным, остается лишь небольшая вероятность, что Земан сможет вернуться к работе в ближайшие недели. Теперь, подчеркивает Вистрчил, парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая перекладывает обязанности президента на других чиновников.

Напомним, Земана госпитализировали после проигрыша провластной партии на выборах.

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Выборы в Чехии: результаты

На парламентских выборах в Чехии на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28 процентов голосов. Движение премьер-министра Андрея Бабиша на втором месте с незначительным отставанием. На третьем месте еще одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает центристское движение АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

Автор: Денис Прядко