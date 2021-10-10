На парламентских выборах в Чехии победила оппозиция, партия премьер-министра Андрея Бабиша – на втором месте.

Президент Чехии Милош Земан был перевезен из своей загородной резиденции в Ланах в Центральный военный госпиталь в Праге.

Как передает Радио Прага, это подтвердили два независимых источника, а потом и пресс-секретарь Центрального военного госпиталя.

Более подробную информацию о состоянии здоровья Земана, как сообщается, прессе должен предоставить лечащий врач Мирослав Заворал.

Карета скорой помощи в сопровождении машин президентского кортежа выехала из замка Ланы почти сразу после полудня по местному времени. Незадолго до этого с Земаном в Ланах встретился премьер Чехии Андрей Бабиш.

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Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Чехии на первое место вышла коалиция "Вместе" (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28 процентов голосов. Движение премьер-министра Андрея Бабиша на втором месте с незначительным отставанием. На третьем месте еще одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает центристское движение АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

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Автор: Екатерина Гирнык