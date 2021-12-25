Он также прокомментировал слухи о том, что Армения не хочет определять границы с Азербайджаном. Все это, мол, неправда.

Армения готова заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян, пишет Arka.

Премьер прокомментировал слухи о том, что Армения не хочет определять границы с Азербайджаном. Все это, мол, неправда.

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Пашинян заявил, что его страна заинтересована в заключении и начале обсуждения мирного соглашения с Азербайджаном". И в ОБСЕ уже предложили "повестку дня переговоров для достижения мирного и всеобъемлющего соглашения".

"Мы не отказывались говорить об этом. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, нелогично было бы, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении. Оно является одной из важных задач для нас", – заверил Никол Пашинян.

Также он опроверг слухи, что Армения выступает против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Мол, власть армянская только за, как и за то, чтобы в целом "урегулировать карабахское вопросы и разблокировать коммуникации". Ведь все это принесет пользу и для Армении, и для Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении: что известно

26 ноября (на фоне обострения на границе) в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

14 декабря лидеры Армении и Азербайджана имели беседу в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

На обеих встречах больше всего говорили о разблокировании транспортных коммуникаций между странами, возобновлении железнодорожного сообщения, обмене пленными и тому подобное. И в целом о мире в регионе.

Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

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