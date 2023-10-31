Израильские войска продолжат наступление вглубь удерживаемой ХАМАСом территории.

Армия обороны Израиля достигла "значительных" успехов во время наземной операции в Секторе Газа, но за это она "платит высокую цену". Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, которого цитирует Times of Israel.

"Продолжаются бои против сил, действующих [в Газе], и результаты и достижения на поле боя очень высоки. К сожалению, на войне тоже есть цена, и цена прошедшего дня была высокой. Несмотря на это, мы так же настроены продолжать и побеждать", — отметил Галлант.

В пресс-службе ЦАХАЛа сегодня над вечер сообщили, что двое израильских солдат погибли в боях на территории Сектора Газа, еще двое получили ранения.

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Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что боевые действия в Секторе Газа становятся более сложными, поскольку войска действуют глубже на территории, контролируемой ХАМАСом.

"Это сложный рукопашный бой. В тех ожесточенных боях, которые сегодня шли, мы потеряли бойцов", – заявил он.

По словам Хагари, двое солдат погибли во время штурма опорного пункта ХАМАС в городе Джабалия на севере Сектора Газа.

Битва за Сектор Газа - последние новости

Как писал УНИАН, армия Израиля постепенно расширила наземную операцию в Секторе Газа, перейдя от точечных операций спецназовцев и разведки к более широкой операции общеармейских подразделений.

Одним из направлений этой операции стала зачистка подземных туннелей и бункеров ХАМАС. Их уничтожают ударами с воздуха и силами пехоты.

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