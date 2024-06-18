Такую фразу объявлял Трамп во время своей предвыборной кампании в 2016 году.

Венгрия во время председательства в Совете Европейского Союза выбрала себе лозунг "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again). Таким образом страна провела аналогию с бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.

В издании отметили, что экс-президент США планирует вернуться в Белый дом на выборах, которые состоятся в середине председательства Венгрии.

"Это ссылка на активное президентство. Это фактически демонстрирует ожидания, что вместе мы должны быть сильнее, чем в одиночку, но нам следует позволить оставаться теми, кем мы есть, когда мы собираемся вместе. Она также отражает идею, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем трансформирующемся мире", - подчеркнул венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Видео дня

В то же время журналисты во время пресс-конференции поставили под сомнение отзыв Трампа.

"У вас не возникает ощущение дежавю из-за лозунга Трампа. Я не знаю, хотел ли Дональд Трамп когда-нибудь сделать Европу снова великой", - отметил Бока.

Также президентская администрация представила кубик Рубика как свой логотип, который Бока описал как "суть венгерского гения". По словам министра, Венгрия использует свое председательство, чтобы ввести новое конкурентное, "ориентированное на фермеров" сельскохозяйственное соглашение, а также для "более эффективной защиты внешних границ, управления первопричинами миграции и совершенствования более эффективной политики возвращения".

Кроме того, Бока добавил, что Венгрия приложит усилия для продвижения вперед процесса расширения ЕС. Он подчеркнул, что "мы хотим иметь существенные шаги по Молдове, Грузии и Украине".

В то же время в Politico отметили, что существуют опасения, что Будапешт хочет сорвать или замедлить продвижение кандидатуры Украины, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "пытался подорвать отношения с Украиной и искал более тесных связей с Москвой".

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западных лидеров за желание победить Россию. Он считает, что их главные цели только "власть и деньги".

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул Орбан.

Также сообщалось, что венгерский премьер планирует создать в Европарламенте пророссийскую "коалицию за мир". По его словам, сейчас в руководящих органах Европейского Союза, преобладают те, кто готов к войне с Россией.

"Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", - сказал он.

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