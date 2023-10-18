Премьер Венгрии вызвал гнев своих оппонентов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на международном уровне продвигает политику Кремля. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным венгерский политик назвал войну против Украины "военной операцией".

На эти нарративы российской пропаганды обратил внимание представитель оппозиции Венгрии Мартон Томпош. Он опубликовал видео с переговоров Орбана и Путина, на котором запечатлено, как премьер Венгрии говорит фразу "katona mûveletek", что в переводе означает "военная операция".

При этом сам Томпош заявил, что в Украине война, а не "военная операция".

"Война, в которой по приказу Путина убивают закарпатских венгров. Позор", - возмутился депутат.

Встреча Орбана и Путина в Пекине - что известно

Российский диктатор Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин, чтобы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и принять участие в форуме "Один пояс – один путь".

Кроме того, в Китай прибыл и скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен антикраинскими и пророссийскими высказываниями. Путин и Орбан провели встречу в рамках визита в Пекин и подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

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