Страна обязана выполнять соответствующее решение ЕС.

Австрия не поставляет оружие Украине, однако не препятствует его транзиту через свою территорию.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF сказал, что это не нарушает их нейтралитет, пишет Укринформ. По его словам, транзит материалов военного назначения предусмотрен совместным решением ЕС, Австрия обязана его выполнять.

"Существует решение Совместной внешней и политики безопасности, которое не только позволяет эти перевозки в Украину. Это означает, что мы связаны этим решением. И с момента подписания Амстердамского договора, и с момента реформы федеральной конституции почти 20 лет назад, эти меры в рамках ЕС подпадают под действие нейтралитета. Это значит, что нет никакого противоречия", - объяснил.

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Позиция Австрии в войне

Прошлым летом стало известно, что Венгрия и Австрия - единственные страны Европейского Союза, которые отказались передать Украине оружие для защиты от российского вторжения.

В январе они подтвердили это решение, сказав, что хотят предотвратить "дальнейшую эскалацию". При этом они пообещали продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Напомним, что в начале полномасштабной войны австрийский канцлер Карл Нехаммер приезжал в Москву на встречу с Путиным. После этого он сказал, что настроен пессимистичноо - по его словам, российский диктатор "перешел к военной логике".

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Австрия оказала Украине помощь в объеме почти 200 миллионов евро.

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