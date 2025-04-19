Причиной возгорания стал пожар на поле.

Вблизи канадского города Эдмонтон произошел пожар, в результате чего загорелись здания Деревни наследия украинской культуры. Об этом сообщает Королевская канадская конная полиция в провинции Альберта.

Отмечается, что в результате сильного задымления жителей ближайшего района призвали не появляться в опасной зоне и выбирать другие маршруты для передвижения.

Кроме того, чрезвычайная служба объявила временную эвакуацию местных жителей, однако позже она была отменена, ведь угрозу локализовали.

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Как стало известно, причиной возгорания стал пожар на поле, который очень быстро перекинулся на сооружения. Пока непонятно, что стало причиной возгорания травы.

Село наследия украинской культуры является уникальным историческим музеем под открытым небом, где сохранились оригинальные украинские дома, принадлежавшие первым переселенцам в Канаде. В частности, в этой экспозиции показали быт украинцев с 1892 по 1930 годы.

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Как писал УНИАН, в российском Саратове произошел масштабный пожар в районе аэродрома. Из-за пожара присутствовало серьезное задымление. В сети рассматривают две версии возгорания: возгорание травы или же мазута.

Также сообщалось, что в США разбился самолет, в результате чего погибли три человека, еще один человек получил ранения. По словам эксперта, самолет пытался вернуться на аэродром перед катастрофой.

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