В городе горели жилые многоэтажки и станция скорой помощи.

После массированной атаки дронов в нескольких жилых домах Курска вспыхнули пожары.

"Курск подвергся массированной вражеской атаке ночью", - говорится в сообщении администрации Курской области.

По данным местного оперативного штаба, в результате атаки погиб один и пострадали 9 человек. "К сожалению, погибла 85-летняя женщина... Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги", - детализировали там.

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По данным властей, в одном из многоквартирных домов города повреждены восьмой и девятый этажи, там был пожар. Кроме этого горели еще две многоэтажки.

"Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин", - сообщил оперштаб.

Хотя масштаб атаки пока точно не ясен, но российские новостные телеграм-каналы, сообщили, что в городе прогремело более 20 взрывов.

Атаки неизвестных дронов на РФ

На территорию РФ часто налетают неизвестные дроны, которые бьют по НПЗ, аэродромам и другим объектам.

Так, в частности, 9 апреля неизвестные дроны атаковали военный аэродром россиян в Моздоке. Губернатор Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло заявил, что якобы сбито 15 БПЛА, а жертв и разрушений нет. По словам очевидцев, атака была именно на аэродром, который в июле 2024 года уже попадал под удар.

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