Из-за активизации повстанцев в Конго потенциально в конфликт могут быть втянуты несколько африканских стран.

В Демократической Республике Конго (ДРК), что в центре африканского континента, поддерживаемые соседним государством Руанда повстанцы захватили пограничный город Гома. Об этом сообщает Bloomberg.

Боевики повстанческого движения "M23", борющегося за политические и экономические интересы народа тутси, ворвались в город в понедельник и захватили большую его часть. Впоследствии правительственные силы восстановили контроль над некоторыми районами города.

Номинальная численность населения Гомы составляет около 700 тысяч человек, но с учетом беженцев, по некоторым оценкам, фактически в городе и его окрестностях может проживать до 2 миллионов человек.

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По данным ООН, в результате боевых действий между повстанцами и правительственными силами пострадал местный роддом, погибли женщины и дети.

Во вторник бои за город продолжились. По словам очевидцев, боевики обстреливают из реактивных гранатометов и минометов районы Гомы, вынудив мирных жителей и сотрудников ООН укрыться.

Захват города Гома является частью длительного конфликта в восточном Конго, который начался еще в середине 1990-х годов после геноцида в Руанде. В попытках стабилизировать ситуацию сюда уже были привлечены войска нескольких африканских стран, в частности Уганды, Бурунди, Южной Африки, Танзании и Малави.

Хотя Руанда в течение длительного времени отрицала активную поддержку повстанческого движения M23, руководитель миротворческих операций ООН Жан-Пьер Лакруа заявил журналистам в понедельник, что руандийские войска присутствуют в Гоме. По его словам, речь идет о 3-4 тысячах руандийских солдат, что потенциально грозит перерастанием в межгосударственную войну Конго против Руанды.

Кто такие повстанцы из движения М23

Повстанческая группировка М23 (Движение 23 марта) - это вооруженная группировка, которая действует в восточной части Демократической Республики Конго, преимущественно в провинции Северное Киву со столицей в Гоме. Название "М23" происходит от мирного соглашения, подписанного 23 марта 2009 года между правительством ДРК и повстанцами-тутси, которое, по словам М23, правительство нарушило.

Группировка состоит преимущественно из бойцов этнической общины тутси. По некоторым данным, М23 получала поддержку из соседней Руанды и Уганды, что обе страны отрицали.

Бойцы М23 заявляли, что они взялись за оружие из-за несправедливости и коррупции в конголезском правительстве, а также дискриминации этнических тутси.

В 2012-2013 годах М23 осуществило ряд наступательных операций в Северном Киву, в частности захватило город Гома в ноябре 2012 года. М23 потерпело значительные поражения после наступления вооруженных сил ДРК, которые действовали при поддержке миротворческой миссии ООН и бригады вмешательства ООН. В ноябре 2013 года М23 объявило о прекращении своей деятельности после поражения, но в 2021-2023 годах М23 снова активизировалось, совершая нападения на территории в восточном Конго.

Группировку обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека, включая массовые убийства, изнасилования, принудительный труд и вербовку детей. Усиление деятельности группировки вызвало гуманитарный кризис, заставив десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Организация Объединенных Наций и Африканский Союз неоднократно призывали к прекращению конфликта и разрешению ситуации путем переговоров.

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