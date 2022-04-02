Улицу переименовали в знак поддержки Украины.

В Праге российское посольство теперь расположено на улице Украинских Героев

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Вот такой теперь официальный адрес посольства Мордора в Праге-украинских героев, 36", - отметил он.

Ранее улица называлась Коруновачной. Изменения уже внесены в Google Maps.

Как сообщалось, в конце марта городской совет Праги принял решение о переименовании улицы, на которой находится посольство России, на улицу Украинских Героев.

Также Перебийнис сообщал, что на этой улице мост будет назван в честь Героя Украины Виталия Скакуна, который 24 февраля ценой своей жизни взорвал мост в Геническе, чтобы сдержать наступление российских оккупантов.

Также в начале марта Рижская дума поддержала Украину и приняла решение переименовать участок улицы, на котором находится посольство Российской Федерации в Латвии, на "Независимости Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: