В Праге российское посольство теперь расположено на улице Украинских Героев
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Вот такой теперь официальный адрес посольства Мордора в Праге-украинских героев, 36", - отметил он.
Ранее улица называлась Коруновачной. Изменения уже внесены в Google Maps.
Как сообщалось, в конце марта городской совет Праги принял решение о переименовании улицы, на которой находится посольство России, на улицу Украинских Героев.
Также Перебийнис сообщал, что на этой улице мост будет назван в честь Героя Украины Виталия Скакуна, который 24 февраля ценой своей жизни взорвал мост в Геническе, чтобы сдержать наступление российских оккупантов.
Также в начале марта Рижская дума поддержала Украину и приняла решение переименовать участок улицы, на котором находится посольство Российской Федерации в Латвии, на "Независимости Украины".