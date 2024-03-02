По данным Frankfurter Allgemeine, канцлер Германии выступает против передачи Украине крылатых ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц как и ранее выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus - несмотря на подтверждение перехвата разговора немецких офицеров. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine.

По данным издания, после подтверждения информации о "сливе" отношение Шольца к передаче Киеву Taurus не изменилось.

"Неудивительно, что ответственные в Бундесвере всесторонне изучают и обсуждают, какие немецкие системы оружия можно использовать для защиты Украины от России. Это также происходит в Канцелярии, независимо от политических решений о том, что Берлин может и хочет предоставить, а что нет", - говорится в материале.

Отмечается, что для Шольца этот процесс является серьезным и проблематичным, поскольку его может использовать российская пропаганда - в том смысле, что Шольц заявил, что Украина не получит крылатых ракет Taurus, но военные уже изучали, какие цели они могут достичь.

"Канцлер остается твердым в своем отказе. И его партия, СДПГ, и парламентская группа социал-демократов поддерживают Шольца в его отказе от поставки крылатых ракет Taurus (Украине)", - пишет издание.

Прослушивание немецких офицеров относительно поставок ракет Taurus Украине

В Германии начали расследование относительно "слитой" записи, на которой немецкие офицеры якобы обсуждали возможность размещения крылатых ракет в Украине.

Сейчас секретная служба Бундесвера MAD расследует, действительно ли могли прослушивать военных.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

В связи с инцидентом в Бундестаге призвали к усилению контрразведки. По словам председателя комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, шпионаж всегда был одним из инструментов гибридной войны России.

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